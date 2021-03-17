DÜ'de BESYO öğrencileri müdürleri ile online seminerde buluştu

DÜ BESYO tarafından 'BESYO Öğrencileri Soruyor-1' başlıklı seminer düzenlendi. Online olarak düzenlenen seminer araştırma görevlisi Onur Akyüz moderatörlüğünde gerçekleşti. BESYO Müdürü Dr. öğretim üyesi Hüseyin Nasip Özaltaş da öğrenciler tarafından sorulan soruları cevapladı. Özaltaş'ın ilk defa BESYO mezunu biri olmasının sevindirici olduğunu belirten öğrenciler, müdürlerine okulları ile ilgili merak ettiklerini sordu. Uygulamalı derslerin işleyişi, sportif projeler ve üniversitenin sportif anlamda katkılarının konuşulduğu seminerde Özaltaş öğrencelerin sorularını tek tek cevapladı.