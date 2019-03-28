DÜ'de bilimde başarının sırları konuşuldu

Dicle Üniversitesi'nde, TÜBA asli üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin tarafından bilimde başarının sırları konulu konferans gerçekleştirildi.

Türkiye Bilimler Akademisi Üniversite Konferansları Programı Çerçevesinde TÜBA asli üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin tarafından bilimde başarının sırları konulu konferans gerçekleştirildi. Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konferansa DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Ketani, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Başarıda ısrarın önemine değinen ve başarılı olmak için asla yılmamak ve usanmadan çalışmak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kazım Şahin özellikle bilim alanındaki yeniliklerden ve bilimde başarılı olmanın sırları konularında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şahin, Nobel ödülü alan bilim adamlarının başarı hikayelerine değinerek, hayatta çalışmadan elde edilecek tek şeyin başarısızlık olduğunu söyledi.

Konferans, Prof. Dr. Kazım Şahin'in yaptığı sunumun ardından gelen soru- cevap bölümüyle sona erdi.