DÜ'de ‘Bölge Adliye Mahkemelerinin Görev ve İşleyişi' konulu konferans düzenlendi

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu “Bölge Adliye Mahkemelerinin Görev ve İşleyişi'' adlı konferans düzenledi.

Moderatörlüğünü Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ergün'ün yaptığı konferansta Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Prof. Dr. Azarkan, hayata dair bilgilerini öğrencilerle paylaşmaktan ve konferansın düzenlemesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Yaşadıkları tecrübeleri öğrencilerle paylaşan Bölge Adliye Başsavcısı İrfan Yılmaz'a ise Bölge Adliye Mahkemelerinin, genel anlamda, işleyişini anlatarak, Mahkemenin Görev alanının kanunda ve HSK'da belirlendiğini, ifade etti. Kurumda yaklaşık 25 yıllık geçmişi olduğunu aktaran Yılmaz, genel anlamda hakimlik ve savcılık, hukukçuluk mesleği ile ilgili olarak tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak yaklaşık olarak, 30 dakikalık sunumundan sonra, öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ergün, programda, Bölge Adliye Mahkemelerinin Görev ve Yetkilerine ilişkin olarak, 2004 yılında kanununun çıktığı ancak, Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesi, 2016 yılında olduğunu ifade ederek, Bölge Adliye Mahkemeleri, birinci derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararların, istinaf başvurularını incelemekle yetkili üst derece mahkemeleri olduğunu ve Bölge Adliye Mahkemeleri ilk derece Mahkemeleri ile Temyiz kanun yolu arasında yeni bir kanun yolu olduğunu söyledi.