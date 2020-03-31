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DÜ'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Dicle Üniversitesinde korona virüs önlemleri ve salgın ile mücadele kapsamında tüm alanlar dezenfekte edildi.


Dicle Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda enfeksiyon bulaşma riskini ortadan kaldıran dezenfektan ürünler kullanılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimlere katılan ve sertifika alan dezenfekte ekibi, Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen dezenfektan ile ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla büyük gayret gösteriyor. Üniversite genelinde devam eden çalışmalar kapsamında tüm akademik ve idari birimler, üniversite kütüphaneleri, amfi ve derslikler, laboratuvarlar, atölyeler, toplantı salonları, konferans salonları, lojmanlar, bireysel ve ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Koruyucu ekipman ile çalışan personeller, çalışmalarını mesai gözetmeden yerine getiriyor. Ayrıca ihtiyaç duyan idari personellere de eldiven, dezenfektan, maske ve kolonya dağıtımı düzenli bir şekilde yapılıyor.

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