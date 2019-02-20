DÜ'de diksiyon ve etkili konuşma semineri

Dicle Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen seminere diksiyon ve etkili konuşma uzmanı Selcen Küçük ve özel güvenlik görevlileri katıldı. Özel güvenlik personellerine verilecek eğitim tamamlandıktan sonra diğer personellere de eğitim vereceklerini belirten Selcan Küçük, anlaşmak için ortak bir dil çatısı altında buluştuklarını söyledi. Küçük, "Hepimizin anlaşması için bu ortak dil Türkçedir. Ağız, bölgeden bölgeye, ilden ile, ilçeden ilçeye değişse de genelde bir çatı altında buluşuyoruz Türkçe dili çatısı altında. Konuşma diliyle, beden diliyle , düzgün bir diksiyonla, kendimizi en iyi şekilde ifade edip, aynı şekilde de anlamalıyız" dedi.

Seminer boyunca 210 özel güvenlik personeline diksiyon ve etkili konuşma dersi verileceği öğrenildi. Eğitim sonunda katılımcılara MEB onaylı diksiyon ve etkili iletişim sertifikasının verileceği kaydedildi.