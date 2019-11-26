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DÜ'de halk oyunlarının dünü bugünü söyleşisi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından, halk oyunlarının dünü bugünü konulu söyleşi gerçekleştirildi.


Halk oyunlarının dünü bugünü konulu söyleşi Devlet Konservatuvarı konferans salonunda gerçekleşti. Söyleşiye AKEV Üniversitesinden Prof. Dr. Kamile Akgül, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin ve Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muzaffer Sümbül katıldı. Söyleşide halk oyunlarının ortaya çıkış süreci ve bu oyunların kültürel önemi vurgulandı. Söyleşinin organizasyonunu üstlenen Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Mustafa Şahin, bu etkinliğe ev sahipliği yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini, bu tür akademik platformların bilim ve sanatın gelişmesi için önem taşıdığını ve bu tür çalışmaların sürekli hale getirilmesi ve artması gerektiğini ifade etti.


Söyleşinin sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

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