DÜ'de “Hasbihal” programı devam ediyor

Dicle Üniversitesi tarafından Ramazan ayı boyunca Cuma ve Cumartesi günleri yapılan “Hasbihal” programı Diyarbakır Ulu Camii'nde gerçekleşti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, rektör yardımcıları Prof. Dr. Kadir Turan ve Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, akademisyen ve vatandaşların katıldığı programda Doç. Dr. Hatip Yıldız sohbet gerçekleştirdi.

Üniversitenin öğretim üyelerinden öğretim görevlisi Rıfat Ablay ilahileri, öğretim görevlisi İsmet Kaya da ney dinletisi ile hasbihâl programını renklendirdi.