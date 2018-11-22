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DÜ'de 'Klasik Kürt Edebiyatı ve Öncüleri' paneli düzenlendi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukukçular Kulübü tarafından ’Klasik Kürt Edebiyatı ve Öncüleri’ adlı bir panel düzenlendi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukukçular Kulübü tarafından 'Klasik Kürt Edebiyatı ve Öncüleri' adlı bir panel düzenlendi. SKS Daire Başkanlığı Yaşam Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen panele öğrenciler ilgi gösterdi.


DÜ Hukukçular Kulübü tarafından hazırlanan 'Klasik Kürt Edebiyatı ve Öncüleri' panelinde, Kürt Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Şerif Azarkan, Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Aslanoğlu ve Mardin Artuklu Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet İnan, Kürt Edebiyatının öncü isimlerinden 'Melaye Ciziri- Ehmede Xane ve Feqiye Teyran' gibi yazarlar hakkında bilgiler verdi.

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