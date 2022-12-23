DÜ'de ‘Kudüs, kimlik ve çatışma' konulu konferans düzenlendi

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu ve Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube işbirliği ile öğrencilere yönelik 'Kudüs, Kimlik ve Çatışma' konulu konferans düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Çekiç ve Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ziya Polat konuşmacı olarak katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Dr. Ayşe Çekiç ile Doç. Dr. Ziya Polat'ın konuşması ve katılımcıların soruları ile devam etti.