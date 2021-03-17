DÜ'de Mehmet Akif ve Süleyman Nazif'te batı medeniyetine bakış konferansı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından, İstiklal Marşının kabulünün 100'üncü yılı münasebetiyle Mehmet Akif ve Süleyman Nazif'te batı medeniyetine bakış başlıklı online konferans gerçekleştirildi.

DÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından, İstiklal Marşının kabulünün 100'üncü yılı olması münasebetiyle Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Erbay'ın katıldığı Mehmet Akif ve Süleyman Nazif'te batı medeniyetine bakış adlı bir konferans gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda merhum Mehmet Akif Ersoy'un batı medeniyetini algılayışı Akif'in şiirleri üzerinden Akif'in diliyle anlatılmaya çalışıldı. Prof. Dr. Erbay, Mehmet Akif Ersoy'un medeniyet tasavvurunda camiyi merkeze aldığını belirttiği konuşmasında batıya eğitime gönderilen dönemin gençlerinin kendi değerlerinden koptuğuna vurgu yaptı. Akif'in aslında batının ilim ve fen deki ilerlemesinin takip edilip öğrenilmesine karşı olmadığını ancak bunu yaparken kendi kültürümüzden ve irfanımızdan kopmadan yapılması gerektiğini savunduğunu ifade eden Prof. Dr. Erbay, gençlere Süleyman Nazif'in Selahaddin Eyyubi'yi anlattığı eserini mutlaka okumalarını tavsiye etti.