Dü'de Milli Olimpiyat Komitesi'nce 'Fair-Play' paneli düzenlendi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 'Fair-Play' paneli düzenlendi.

DÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele Rektör Prof. Dr. Talip Gül, Milli Olimpiyat Komitesi üyeleri, hocalar, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Gül, fair-playin dürüst oyun olduğunu, dürüst davranış demek olduğunu, sporda centilmenlik olduğunu belirtti. Rektör Gül, “Aslında fair-play etik üstü davranış demektir. Etik davranış ne demek, hayatın her alanında, her çevrede, her meslekte insan olarak sahip olmamız gereken bir davranıştır. Yani koyduğumuz tüm kurallarda saygıyı ve dürüstlüğü öne çıkarma davranışıdır etik davranış. Dolayısıyla etik davranış aslında insan olarak bizim sahip olmamız gerek en önemli sıfatlardan birisidir. Etik davranışı sergilemediğimiz zaman biz eksik insanız demektir. Fair-play düşüncesi aslında kişilerin hırslarını, çıkarları baskılayarak ruhun güzel hasretlerini öne çıkarma davranışıdır. Ruhumuzda çok güzel hasretler var, tabi ki kötü duygularda var önemli olan güzel hasretleri öne çıkarmak ve kötü duygularımızı, hırslarımızı baskılamaktır. Spor da da bu çok önemlidir. Herkes bu kurala kendisine bir pay, bir ders çıkarabilir bu fair-play konusunda. Dolayısıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi fair-play komisyonu üniversitelerde bir proje başlığı altında bütün üniversitelerde hemen hemen Türkiye'yi diyar diyar gezerek fair-play ile bizleri, öğrencileri tanıştırmayı amaçlamışlardır. Ruhun güzelliğini, sporun güzel yönlerini ileri çıkarmaya çalışmışlardır ve bu şekilde bu komisyon karşılıksız gönüllü bir komisyon olarak Türkiye'ye hizmet veriyorlar. Amaçları geleceğin sporcularını, spor öğretmenlerini, antrenörlerini, hakemlerini fair-play anlayışla tanıştırmak ve ruhun sporun güzelliğini öne çıkarmaktır. Yani bir sporcu rakibini düşman olarak görmemeli normal bir rakip olarak görmeli ona göre spor olarak gerçekleştirmelidir" dedi.

Daha sonra Milli olimpiyat komitesi üyesi Murat Özbay, Anadolu şemsiyesi altında faaliyet gösteren komisyonları olduğunu ifade etti. Murat Özbay sözlerine şöyle devam etti:

"Fair-Play Komisyonu bu faaliyetlerini Olimpiyat Komitesi'nin şemsiyesi altında yürütüyor. Olimpiyat Komitesi de nereye bağlı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (AUVSİ) bağlıyız biz onların kararlarını, konularını Türkiye'de uygulamaya çalışıyoruz. Fair-play bilincinin topluma yayılması için bizde karınca kararınca faaliyetlerimizi bu konuda sürdürmeye çalışıyoruz. Dünya fair-play bilincine 1980'lerde bu konun üzerine tartışmaya başlamış ve 1981 yılında yine bu modern anlamda olimpiyatları düzenleyen AUVSİ kurumu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi demiş ki, ‘her ülkedeki Olimpiyat Komiteleri lütfen fair-play komiteleri oluştursun, bu fair-play bilincini topluma yaysın' işte bu 1981 yılında da ülkemizde ilk Fair-Play Komisyonu kuruluyor, bir bayrak yarışı başlıyor. Bizle bu bayrak yarışının son halkalarıyız, bizden sonra da bu bayrak yarışı devam edecek inşallah."

Panel, soru cevapların ardından katılımcılara plaket verilmesi ile devam etti.