DÜ'de 'Osmanlı'da Ermeniler, bilim, kültür ve sanat' temalı panel gerçekleştirildi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde 'Osmanlıda Ermeniler, bilim, kültür ve sanat' temalı panel gerçekleştirildi.

DÜ ve Ermeni Katolik Patrikhanesi ortaklığında asırlar boyunca birlikte yaşamış iki toplumun ortak yaşam alanlarını konu alan 'Osmanlı İmparatorluğunda Ermeniler, bilim, kültür ve sanat' paneline Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Asım Solak, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Çınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı M. Fatih Günlü, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir ve vatandaşlar katıldı.

Panelde selamlama konuşmasını gerçekleştiren Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Burak Kazan, merkezin Diyarbakır'ın kültür ve sanat hayatına katkılar sunduğunu belirterek, Sur Kültür Yolu Etkinlikleri dahil olmak üzere merkezde şimdiye kadar 80'e yakın kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan da, tarihte eşine ender rastlanan bir başarıyla Osmanlı devleti çok çeşitli din, mezhep, ırksal kökene mensup toplulukları bir arada huzur içinde yaşattığını belirterek, imparatorlukta yaşayan azınlıkların hukuki boyutunu anlattı. Azarkan, panele üniversite olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Panelin kapanış konuşması ise Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan tarafından gerçekleştirildi. Panelin ardından Ermeni bestekarlar Tambur konseri ile program sona erdi.