DÜ'de ÖSYM İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Dr. Talip Gül başkanlığında yapıldı.

ÖSYM İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Dicle Üniversitesinde yapıldı. Kurul, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı gündemiyle Rektör Prof. Dr. Talip Gül başkanlığında toplandı. Senato odasında düzenlenen toplantıya valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve ÖSYM Diyarbakır İl Koordinatörlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda sınavların gerçekleştirilmesine yönelik olarak alınan genel önlemlerin yanı sıra korona virüs salgını çerçevesinde alınacak ek önlemler de görüşüldü.

Rektör Prof. Dr. Talip Gül, sınavların sorunsuz şekilde yürütülmesi için gerekli bütün önlemlerin alındığına ve görevlilerin ve adayların kurallara titizlikle riayet etmesinin önemli olduğuna işaret ederek bütün adaylara başarı dileklerini paylaştı.