DÜ'de salsa dans atölyesi

DÜ Devlet Konservatuvarı ve SKS Dairesi Başkanlığı Halk Oyunları Kulübü işbirliğinde Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü salonlarında salsa dans atölyesi düzenlendi. Üniversite öğrencileri ve Latin dansları meraklılarının da katıldığı atölye çalışmasında salsa dansının temel figürleri öğretildi. Yaklaşık 3 saat süren atölyede katılımcılar salsa dansının birçok figürünü deneyimleme şansı buldu. Katılımcılar salsa eğitimi çalışmaları ile ilgili çeşitli bilgiler edindi.