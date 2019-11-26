İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DÜ'de salsa dans atölyesi

Dicle Üniversitesi (DÜ) dans atölyesinde öğrenciler, salsa dans çalışmalarına katılarak eğitimle ilgili bilgiler aldı.


DÜ Devlet Konservatuvarı ve SKS Dairesi Başkanlığı Halk Oyunları Kulübü işbirliğinde Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü salonlarında salsa dans atölyesi düzenlendi. Üniversite öğrencileri ve Latin dansları meraklılarının da katıldığı atölye çalışmasında salsa dansının temel figürleri öğretildi. Yaklaşık 3 saat süren atölyede katılımcılar salsa dansının birçok figürünü deneyimleme şansı buldu. Katılımcılar salsa eğitimi çalışmaları ile ilgili çeşitli bilgiler edindi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.