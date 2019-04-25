DÜ'de temel yoğun bakım kursu

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği ile Dicle Üniversitesi'nin (DÜ) ortaklaşa düzenledikleri temel yoğun bakım kursu DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kursa Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Güloğlu, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu, öğretim üyeleri ve çevre illerden gelen çok sayıda hekim ve sağlık çalışanları katıldı.

Kursun açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, yoğun bakım ünitelerinin, asla ölüm öncesi bir bekleme yeri olmadığını söyledi. Prof. Dr. Kadiroğlu, "Bildiğiniz gibi yoğun bakımların kurulma felsefesi, hayati öneme sahip organların fonksiyonlarının bozulması neticesinde ortaya çıkan kritik tablonun düzeltilmesidir. Yoğun bakım üniteleri asla ölüm öncesi bir bekleme yeri değildir, hastaya yaşama geri dönme imkanı sağladığı bunun için yoğun emek sarf edilen belli standartları olan belli kılavuzlar içerisinde hareket edilen ve belli bir kültürü olan ünitelerdir” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Güloğlu ise DÜ'nün bölge hastanesi olmasından dolayı hasta potansiyelinin çok fazla olduğunu dile getirerek her türlü vakanın kendilerine geldiğini söyledi. Prof. Dr. Güloğlu, "Hastaların büyük bölümünü yoğun bakım ünitelerinde tutuyoruz, işte bu noktada kalifiyeli elamanların yetişmesi adına böyle kursların düzenlenmesi, desteklemesi ve yetişen elemanların bu durumdaki hastaları tedavi edilebilmesi aşamasında büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Böyle bir kursta emeği geçen herkese teşekkür ederim ”diye konuştu.

Düzenlenen kursta yapılan sunumlarda kritik hasta tanımı, yoğun bakım ünitelerinde yapılanma ve organizasyon, yoğun bakımda hasta bakımının temelleri, hava yolunun sağlanması ve oksijen tedavisi ilkeleri, non-invaziv mekanik ventilasyon uygulamaları, invaziv mekanik ventilasyon uygulamaları, yoğun bakımda akut böbrek hasarı ve renal replasman tedavileri, şok ve kritik hastada hemodinamik monitorizasyon, yoğun bakım enfeksiyonları ve sespis konular anlatıldı.

Kursiyerlerin de aktif bir şekilde katıldığı program sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.