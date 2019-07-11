DÜ'den il ve ilçe tarım uygulamalarının yaygınlaşması projesi

Toplantıya GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 17 Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, 13 İlçe Ziraat Odası Başkanlığı, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkez Müdürlüğü, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Diyarbakır Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve 7 Bölüm Başkanı, Euro GAP ile yaklaşık 30 Yetkili Tohumculuk Firması temsilcisi katıldı.

Diyarbakır Tarım Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Recep Karakaş'ın açılış ve teşekkür konuşmasının ardından, Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Zübeyir Türk proje tanıtım sunumunu yapıldı. Proje Koordinatörü proje ekibi, proje eğitim ve uygulama faaliyetleri, iyi tarım uygulamaları kapsamında desteklenen ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen iyi tarım ürünü destekleri hakkında bilgi verdikten sonra, katılımcılardan beklentilerinin neler olduğu, ayrıca, proje kapsamında şuana kadar yapılan faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunuldu.