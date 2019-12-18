İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DÜ'den özel gereksinimli öğrencilere Erasmus bilgilendirme toplantısı

Dicle Üniversitesi özel gereksinimli öğrencilere Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Dicle Üniversitesi'ndeki özel gereksinimli öğrencilerin uluslararası öğrenci değişim programlarından yararlanması için Dicle Üniversitesi Engelliler ve Uygulama Merkezi öncülüğünde Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, üniversite Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Programı koordinatörlüğünde görevli uzman Fatma Aydın ve Uzman Fidan Doğan tarafından öğrencilere, Erasmus Programı, başvuru şekilleri ve koşulları, başvurulabilecek ülkeler, Erasmus hakkında izlemesi gereken yol ve yöntemler detaylı bir şekilde anlatıldı.


Toplantıya katılan öğrenciler memnuniyetlerini dile getirerek, kendilerine sunulan böyle bir imkanı değerlendireceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.