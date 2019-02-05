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DÜ'den psikiyatri hastalarına moral tiyatrosu

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri hastalarına moral ve motivasyon tiyatrosu düzenledi.


DÜ Psikiyatri kliniği tarafından hastanede tedavi altında olan hastalara moral olması için tiyatro gösterisi düzenlendi. Klinikte ikincisi düzenlenen tiyatro Murat Fidan'ın yönetiminde gösterisi yapıldı. Dicle Üniversitesi Tiyatrosu Tiyatro Topluluğunun katılımıyla gerçekleştirilen tiyatro gösterisine hastalarda katılarak oyunun son kısmında iki hastada oyuncu olarak yer de aldı. Öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Artlı, şizofreni, bipolar bozukluk, melankolik depresyon, obsesif kompulsif bozukluk gibi hastalıkları olan hastaların sıklıkla yattığı klinikte hastaların toplumun içinde tutma ve sanatı sevdirme adına tiyatro etkinlikleri her ay düzenleneceği belirtildi. Hastalar tiyatro gösterimini izlerken mutluluklarını gizleyemedi.

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