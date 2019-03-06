DÜ'den Ürdün üniversitelerine çalışma ziyareti

Dicle Üniversitesi (DÜ) yöneticileri, Dış İlişkiler Ofisi'nin girişimi ve Ürdün üniversitelerinin daveti üzerine Amman ve Irbid'de bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

DÜ'yü temsilen Dış İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi ve Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Doç. Dr. Faruk Gökçe'nin katıldığı görüşmelerde Amman'da yerleşik bulunan University of Jordan ile ikili işbirliği, Erasmus+ ve Mevlana anlaşmaları imzalanması kararlaştırıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kifah Jamani ve Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Doç. Dr. Hadeel Yaseen ile gerçekleştirilen görüşmede her iki üniversite, bu anlaşmaların hayata geçirilerek etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda mutabakata vardı.

Öte yandan Amman'da yerleşik bulunan ve daha önce ikili işbirliği anlaşması imzalanan Al-Zaytoonah Universitesi Rektörü Prof. Dr. Turki I. Al-Suleiman Obaidat, DÜ heyetini makamında kabul etti. Al-Zaytoonah Universitesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Al-Dahoud'un da hazır bulunduğu toplantıda mevcut işbirliğinin Mevlana ve Erasmus+ Programlarına da genişletilmesi yönünde anlaşmaya varıldı. Görüşmelerde Al-Zaytoonah Universitesinin önümüzdeki dönemden itibaren DÜ öğrencilerine yönelik kısa süreli Arapça dil kursları açması kararlaştırıldı.

DÜ heyeti Irbid'de yerleşik bulunan Yarmouk Üniversitesi ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fawwaz Al Abed Al Haq ile yapılan görüşmede DÜ'nün Erasmus+ çerçevesinde Yarmouk Üniversitesi ile gerçekleştirilmek üzere başvurduğu International Credit Mobility Projesi hakkında bilgi verildi. Görüşmede ikili işbirliği protokolüne dayalı öğrenci değişim imkanları ile ortak yüksek lisans programları konularında da görüşmeler yapıldı. DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Yarmouk Üniversitesi'nde Mevlana Programı çerçevesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler ve ders vermek üzere görevli bulunan akademisyenlerle bir araya geldi.

DÜ heyeti ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Koordinatörü Kürşad Mahmad'ı da Amman'daki makamında ziyaret ederek üniversitenin Ürdün üniversiteleriyle mevcut ilişkileri hakkında bilgi verdi. TİKA Koordinatörü Kürşad Mahmad, DÜ'nün Ürdün'de gerçekleştireceği faaliyetler için destek mesajı verdi.