İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düğünlerde kadınların vazgeçilmezi yöresel kıyafetler

Diyarbakır’da düğün sezonunun açılmasıyla beraber kadınların düğünlerde ve kına gecelerinde en çok tercih ettikleri arasında yöresel kıyafetler geliyor.

Diyarbakır'da düğün sezonunun açılmasıyla beraber kadınların düğünlerde ve kına gecelerinde en çok tercih ettikleri arasında yöresel kıyafetler geliyor.


Diyarbakır'da yüzyıllardır kadınlar tarafından tercih edilen rengarenk fistan ve abalar düğün ve kına gecelerinde en çok tercih edilen yöresel kıyafetler arasında. Özellikle tarihi Sur ilçesinde manifaturacılar tarafından satılan kıyafetler şuan sadece düğünlerde ve kına gecelerinde ilgi görüyor. Sur esnafı olan Dilek Kaya, yıllardır bu işi yaptıklarını söyledi. Kaya, “Özellikle düğün, kına, nişan ve özel günlerde daha çok tercih ediliyoruz. En çok bu sezonlarda satışlarımız oluyor. Bizim burada yöresel kıyafet olduğu için kadınlar tarafından istek yoğun oluyor. Kumaşlar kaftan, keras, kıpr, kupon, üç etekli, tek kaftan ve şemmame gibi tarzlarda yöresel kıyafetler yapılıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.