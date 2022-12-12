DÜKSAM tarafından 'Kadının miras hakkı' irdelendi

Dicle Gençlik Kulübü ve Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKSAM) tarafından 'Kadının miras hakkı' paneli düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen panel Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şengül Kocaman moderatörlüğünde yapıldı. Dr. Öğretim Üyesi Orhan Canpolat 'İslam'a Göre Kadının Miras Hakkı', Araştırma Gör. Zeynep Uyar Hatipoğlu 'Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kadının Miras Hakkı', Dr. Öğretim Üyesi Abdussamet Kaya 'Din ve Kültür İlişkisi Bağlamında Kadının Miras Hakkı' başlıkları ile sunumlar yaptı.