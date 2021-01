Dumping sendromlu hasta, Özel Bower Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Dr. Murat Kapan'ın yaptığı ameliyat ve sonrasında yürütülen ekip çalışması ile sağlığına kavuştu.

Dumping sendromunun yaşam kalitesi açısından çok ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Kapan, midenin bir kısmının ya da tamamının çıkarıldığı ameliyatlar sonrasında bazı hastalarda dumping sendromunun gelişebildiğini söyledi. Doç. Dr. Kapan, “Dumping sendromu, midenin süratle boşalması nedeniyle ince bağırsağın mideden gelen sindirilmemiş gıdalarla hızlı bir şekilde dolmasıyla oluşur. Yemek yedikten sonra geçen süreye bağlı olarak erken ve geç dumping olarak ikiye ayrılır. Bazı hastalarda tek tip görülebilirken, hastaların bir kısmında her iki tür de görülebilir. Aşırı insülin salınımına bağlı olarak hastada yaşam kalitesini ve psikolojisini bozan bulgular görülür. Baş dönmesi, çarpıntı, soğuk terleme, bayılma hissi, tansiyon düşüklüğü, bulantı, ishal, sinirlilik hali bu bulguların bazılarıdır” dedi.

Tedavi olmak için şehir şehir dolaştı

Leyla Baksi'nin geçirdiği mide tümörü ameliyat sonrası 4 yıl bu şekilde yaşadığını, tedavi olabilmek için birçok şehir dolaştığını kaydeden Doç. Dr. Kapan, “Leyla hanım bize geldiğinde fiziksel ve ruhsal olarak çok yıpranmıştı. Hastanın durumunu değerlendirdikten sonra ameliyata uygun olduğunu gördük. Bu ameliyat türü ülkemizde sayılı cerrahlar tarafından yapılır ve özel bir tecrübe gerektirir. Ameliyatta genişlemiş olan mide bağırsak birleşim yerini yeniledik. Bağırsak pasajını yavaşlatmak için mide ve bağırsak arasına 10 santimlik bağırsak kısmını ters çevirerek yeniden birleştirdik. Bu sayede mide boşalım süresini uzatarak gıdaların hemen bağırsağa boşalmasını engellemiş ve aşırı insülin salınımının da önüne geçmiş olduk. Ameliyat sonrası takip tedavisini, diyetisyenimizin oluşturduğu beslenme programı ile destekledik. Cerrahi işlem sonrası geçen 2 ayda hastanın sağlık verileri düzeldi, yediği besinler midesinden hızla boşalmadığı için yaşam kalitesi yükseldi, kilo alımı gerçekleşti. En önemlisi de psikolojik durumu düzeldi” diye konuştu.

“Bu tür ameliyatlar çok nadir yapılıyor”

Bu ameliyatın çok nadir yapıldığını aktaran Doç. Dr. Kapan, “Hastamızı sağlığına kavuşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu öncelikle bir ekip çalışması. Genel cerrahi servisimiz, beslenme uzmanımız, hemşirelik hizmetlerimiz ile uyumlu bir şekilde çalışarak hastamızın iyileşme sürecini destekledik. İlimizde ve hastanemizde bu ameliyatı yapmış olmak, bölgemizin sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından önemli bir noktadır” şeklinde konuştu.

“Hastalar beslenmelerine dikkat etmeli”

Özel Bower Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Halime Filitoğlu, hastayı çok yönlü değerlendirdiklerini ifade ederek, “Hastamızın hastaneye yatışından taburculuğuna kadar beslenme planını, geçirdiği ameliyata göre oluşturduk. Ameliyat öncesi beslenme eğitimi verdik, ameliyat sonrası da beslenme tedavisini aşama aşama planlanarak optimal beslenmesini sağladık. Taburculuk sonrasında da beslenme takibini yapmaya devam ediyoruz. Dumping sendromu ile nadiren karşılaştıklarını, kişinin yaşam kalitesini çok olumsuz etkileyen bir sendromdur. Tedavisi için mutlaka bir tecrübe gerekir. Dumping sendromu olan hastalar beslenmelerinde bu noktalara dikkat etmeliler, yemeklerini yavaş ve iyi çiğneyerek yemeliler. Yiyecekler çok soğuk ya da çok sıcak olmamalı. Az ve sık öğünlerle tüketilmeli. Sıvıları yemekten 30-45 dakika önce veya sonra içmeli, öğünlerle birlikte sıvı almamalılar. Şekerli besin tüketimini kısıtlamalılar. Doygunluk hissettiklerinde yemeği bırakmalılar. Her öğünde protein yemeye özen göstermeliler. Yemek öncesi ve sonrası dinlenmeliler. Hazır gıdalardan kesinlikle uzak durmalılar” dedi.

“Her şeyden önce psikolojik olarak düzeldim”

2016 yılında mide tümörü ameliyatı geçirdiğini hatırlatan Leyla Baksi, “Mide ameliyatım sonrasında dumping sendromu gelişti. 4 yıldır benim için hayatın ne kadar zor olduğunu anlatacak kelime bulamıyorum. Yemek yemek benim için başlı başına bir işkenceye dönüşmüştü. Ani şeker yükselmesi ve düşmesi geliştiği için çok zor anlar yaşıyordum. Her yemekten sonra bu olumsuz etkilerin ortadan kalkması için kendimi odaya kapatıp yalnız kalıyordum. Tedavim için İstanbul, Ankara gibi birçok il dolaştım ancak hastalığım için uygun bir tedavi alamadım. Bir tanıdığım aracılığı ile Doç. Dr. Murat Kapan ile görüştüm. Doktor hastalığıma çok hakimdi ve bana tedavi süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kasım ayında Özel Bower Hastanesinde ameliyat oldum. Üzerinden geçen iki ayda diyetisyen kontrolünde beslenmemi sürdürdüm. Şu an gayet iyiyim. Her şeyden önce psikolojik olarak düzeldim, hayata bakış açım pozitifleşti. Kilom normal seviyesine gelmeye başladı. Her yemekte doktoruma dua ediyorum. Bu hastalıkla mücadele eden birçok kişi olduğunu biliyorum. Umarım onlar da doğru ve uzman ellerde tedavi olabilirler. Hastane personeline, diyetisyenime ve doktoruma tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.