DÜ'nün ‘bilgi beyni' yenilendi

Dicle Üniversitesi'nde 1995 yılında yapılan ve aradan geçen 23 yılda herhangi bir değişime uğramayan hastane bilgi yönetim sistemleri merkezi, 2 yıllık bir çalışmanın ardından yenilendi. DÜ Onkoloji Hastanesi'nde yapımı tamamlanan hastane bilgi yönetim sistemleri merkezinin açılışına DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Yıldız, doktorlar ve hastane çalışanları katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sistem merkezini ziyaret eden Rektör Gül, burada görevlilerden sistem hakkında bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rektör Gül, 2 yıl önce göreve geldiklerine bilgi işlem merkezini, hastanenin beyni olan merkezi çok önemsediklerini söyledi. Üniversitenin bilgi işlem merkezinin önceden çok eski olduğunu kaydeden Rektör Gül, “Bilgi işlem merkezi her an çökebilirdi. Bu çöktüğü zaman tüm bilgilerin çökme riski vardı. Yeni bilgi işlem merkezi ve yediğini kurmak için çalışma başlattık ve bitti. Bizim kendi DÜBAP merkezimizin kaynağı ile böyle bir merkez kurduk. Bu merkezde tüm hastane bilgileri var ve buradan yürütülüyor. Hastaneden yapılan tüm işlemler buradan takip ediliyor, kontrol ediliyor. Bunun bir de yedeği var, buranın çökmesi durumunda, herhangi bir sabotaj ve arıza durumunda çökerse bunun yedeğini Kalp Hastanesinde yaptık. Şu anda bizim bilgi işlem merkezimizi bu şekilde garantiye almış durumdayız. Bundan sonra kabul işlemleri hızlı olur. Herhangi bir hasta hakkında bütün bilgiler depolanıyor burada. Yıllar sonra bir hasta hakkında herhangi bir işleme dayalı bilgi istendiği zaman buradan hemen çıkarılıyor. Bu merkez en son 1995 yılında kurulmuştu, çok eski bir teknoloji ile kurulmuş bir merkez. Bundan dolayı yeni donanımlı, tam teçhizatlı, güvenlik önlemi çok yüksek olan bir merkezi kurmayı amaçladık” dedi.

Ardından merkez ile ilgili bilgi veren DÜ Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi İsmail Yıldız ise, teknolojik olarak sistemde çok geride kaldıklarını söyledi. Yıldız, şunları söyledi:

“Teknolojik olarak çok geri kalmıştık, sürekli yamalarla ilerlemeye çalışıyorduk. Rektör hocamızın da desteği ile DÜBAP proje yaptık ve sistem merkezi kurduk. Burada iki tane server yedekli çalışıyor. Kalp hastanesinde kurtarma merkezimiz var. Omurga yapımızla 5 hastanemizi de buradan yönetmiş oluyoruz. Hasta ilk kapıya geldiğinde işlemin yapıldığı şey bilgisayardır, tüm işlemler böyle sürüyor. Bu bizim için çok önemli bizim bilişim camiasında bilişim merkezi olarak değerlendiriyoruz bu merkezi. Tüm bilgiler burada depolanıyor.”