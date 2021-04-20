DÜ'nün mRNA projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Fidel Demir‘in proje yürütücüsü olduğu danışmanlığını Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluçlu ve Doç. Dr. Sevgi İrtegün Kandemir'in üstlendiği 'Fingolimod ve Glatiramer asetat kullanan ile koruyucu ilaç kullanmayan multiple skleroz hastalarında SOCS1, SOCS3, STAT3 ve STAT6 genlerinin mRNA düzeyleri ile IL-13 ve IL-22 sitokin düzeylerinin hastalık aktivitesi, prognoz ve tedaviye yanıt üzerine olan etkilerinin araştırılması' projesinin TÜBİTAK tarafından desteklendiği belirtildi.

Nöroloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Fidel Demir'in aynı zamanda uzmanlık tezi olan bu çalışmanın üniversitenin Nöroloji Ana Bilim Dalında uzmanlık tezi olarak sunulan ve TÜBİTAK tarafından proje olarak desteklenen ilk uzmanlık tezi olduğu kaydedildi.