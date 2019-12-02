Dünya Engelliler Günü öncesinde Başkan Beyoğlu'na plaket

Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömer Askan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na engelli vatandaşlara yönelik hizmetleri nedeniyle teşekkür ederek plaket verdi.

Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömer Askan, Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu makamında ziyaret ederek, engellilere yönelik yapmış olduğu desteklerden dolayı plaket takdim etti. Dernek Başkanı Ömer Askan, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun görevi devraldığı günden bu yana engelli vatandaşlara her türlü desteği sunduğunu dile getirdi. Askan, “Adanmışlık şiarıyla yola çıkan Hüseyin Beyoğlu ve ekibi, gerçekten Bağlar tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Daha yıl dolmadan gerçekleştirilen bu hizmetler, Bağlar ilçemizin çehresini değiştirdi, insanlara umut aşıladı. Göreve gelişinin ilk aylarında, engellilere ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımında bulunmuştu. Hem bizlere, bütün Bağlar halkına, sadece makamının değil, gönlünün kapılarını da açarak, örnek bir belediyecilik başarısı göstermiştir. Kendisini hem ziyaret etmek, hem de yapmış olduğu çalışmalar için, teşekkür mahiyetinde plaket takdim ettik. Bu vesileyle, Hüseyin Beyoğlu ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.

“Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar insanlarımızın hizmetindedir”

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise engelli vatandaşlara yapılan hizmetleri toplumsal bir görev ve vicdani bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, ”Biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışından geliyoruz. Bizim için esas olan insandır ve insana hizmet etmeyi sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Bunun için hiçbir ayrım yapmıyoruz. Belediyemiz bünyesinde çok sayıda engelli kardeşimizi istihdam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana çeşitli vesilelerle engelli kardeşlerimize destekler sunuyoruz. Bunu lütüf olarak değil, sorumluluk olarak kabul ediyoruz. İnsanlarımızın dertleriyle hemhal olmayı, onların dualarını almaya talip olmayı şiar edinmişiz. Dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, ‘Bizler halkımızın efendisi değil', tam tersine hizmetkarı olma bilinciyle hareket etmekteyiz. ‘Kaliteli, kalıcı ve köklü' çözümler sunmak amacıyla çıktığımız yolculukta, vazifemizin son gününe kadar, gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bizlere destek olan Diyarbakırlı hemşehrilerimiz ve Bağlar halkına da en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerimizin bu özel günlerini tebrik ediyorum” diye konuştu.