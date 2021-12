Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir hasta yakını, Dünya Engelliler Günü'nde engelli sağlık personelini darp etti.

Olay, Silvan'da Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre randevusuz gelen hasta R.Y., doktorla görüşmek istedi. Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları doktoru otomasyonu Cengiz Doğru, doktora randevusuz hastanın olduğunu iletti. Doktor ise hastanın mağdur olmaması için randevulu hastalardan sonra bakılacağını iletmesini istedi. Doğru, hastaya doktorun randevusuz olmasına rağmen bakacağını söylediği esnada hasta R.Y., otomasyon görevlisi sağlık çalışanına kafa atarak darp etmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Darp raporu alarak şikayetçi olan sağlık çalışanının, engelli olduğu öğrenilirken, Dünya Engelliler Günü'nde yapılan bu saldırı sendikalar ve sağlık çalışanları tarafından kınandı.

Aküzüm, sağlıkta şiddet olaylarını kınadı

Gece gündüz demeden hastalara, Diyarbakır'a hizmet eden sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bütün şiddet girişimlerini kınayan Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Dünya Engelliler Günü'nde Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi çalışanı Cengiz Doğru'nun hasta tarafından darp edildiğini ve bu olayı sağlık camiası olarak kınadığını söyledi. Aküzüm, “En zor şartlarda bile kendi sağlığından bir kenara bırakıp bizlerin sağlığı için yoğun mücadeleler veren sağlık çalışanlarımıza minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu anlamda yoğun mücadeleler veren ve gerektiği yerde kendi sağlığını riske atıp vatandaşlarımızın sağlığı için ciddi emekler sarf eden sağlık emekçilerine yönelik yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Biz Öz Sağlık İş Sendikası olarak her daim sağlık emekçilerinin yanında olup dertleriyle dertlendik, birlikte mücadele ettik, bu mücadele yolunda ne zorluklarla çalıştıklarına şahit olduk. Bu muazzam sağlık camiasının her bir alanında yoğun emekleri olan ve bizlerin sağlığı için yoğun mücadeleler veren sağlık emekçilerine halk olarak destek olacağımıza maalesef tam aksine sağlık çalışanlarına şiddetle karşılık veriliyor, bu olay bizi derinden üzmüş ve bir daha tekrarı olmaması için buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz, lütfen kendi canlarını tehlikeye atıp bize hizmet eden bu emekçi kardeşlerimize destek olalım, moral verelim, motivasyonları yüksek bir şekilde çalışmaları için elimizden geleni yapalım, şiddeti bir an evvel ivedilikle bir daha tekrarı olmaması için bütün vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Böylesi bir günde engel durumu olan çalışanımızın bu günde şiddete uğraması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.