Dünya temizlik gününde Hevsel Bahçelerinde temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü'nde 'Doğa olmadan spor olmaz' sloganıyla Diyarbakır'ın Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri kıyısında temizlik yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük kuş cenneti olan ve yüzlerce kuş türünün yanı sıra su samuru, tilki, sansar, sincap ve kirpi gibi birçok memelinin barınağı Hevsel Bahçelerinde ve Dicle Nehri kıyısında temizlik yapan Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) kulüp üyeleri ve gönüllüler bölgede bulunan çöpleri temizledi. Diyarbakır Doğa Sporları kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin; "Bu anlamlı günde gönüllü olarak katılıp, Hevsel Bahçelerini ve Dicle Nehri kenarlarını temizleyen tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Bu farkındalık oluşturan etkinliğimiz umarım bir nebzede olsa doğaya ve çevreye karşı hassasiyet ile yaklaşılması gerektiğini hatırlatmıştır" dedi.