Dünyada azalan AIDS Türkiye'de artış gösterdi

Üyesi Prof. Dr. Saim Dayan, dünyada son 10 yılda AIDS vakalarında azalmaların olmasına rağmen Türkiye'de 10 kat artışın yaşandığını söyledi.

DÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından AIDS konulu panel düzenlendi. Burada konuşan Prof. Dr. Dayan, ilk tanı konulduğundan 1981 yılından bugüne kadar geçen 37 yıl içeresinde bütün mücadelelere rağmen gerek dünyada gerekse Türkiye'de AIDS'in toplumda önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Dayan, “Dünyada son yıl içerisinde AIDS oranlarında giderek azalma söz konusu iken maalesef Türkiye'de son 10 yılda yaklaşık 10 katı artış söz konusu olmuştur. Son yıllarda AIDS tedavisinde önemli değişikler ve aşamalar meydana gelmiş tek tablet rejimleri sonuncunda ortalama yaşam süreci 60 yılın üstüne çıkmış durumdadır. Dünya Sağlık Örgütü de dolasıyla bunu ölümcül hastalıklar kategorisinden, kronik hastalık kategorisine geçirmiş durumdadır. Sağlık Bakanlığının verilerine göre mart 2018 tarihi itibari ile AIDS hasta sayısı 17 bin 884 kişidir” dedi.