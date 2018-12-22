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Dur ihtarına uymayan hırsızlar, çaldıkları buzağılarla kaçarken yakalandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, dur ihtarına uymayan zanlılar, çaldıkları 3 buzağı ile yakalandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, dur ihtarına uymayan zanlılar, çaldıkları 3 buzağı ile yakalandı.


Olay, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 27 AOM 26 plakalı hafif ticari araç, Elazığ'ın Maden ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kontrol noktasından uzaklaştı. Görevlilerin bildirmesi üzerine araç ve içindekiler, Ergani ilçesinde durdurularak yakalandı. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramada araçta 3 adet buzağı olduğu görüldü. Zanlıların, çaldıkları buzağılar nedeni ile polisin dur ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi.


Güvenlik güçleri, araçta bulunan S.Y. ve E.Y. isimli şahısları gözaltına aldı. Buzağıların Bingöl'den çalındığı anlaşılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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