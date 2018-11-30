Duvarı delip 220 bin TL'lik telefon çaldılar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde arka sokaktaki duvarı delerek bir telefon dükkanına giren hırsızlar yaklaşık 220 bin TL'lik tablet ve telefon çaldı. Yüzleri gözükmesin diye güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çalan hırsızların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde Osman Ensari'ye ait telefon bayisinin duvarını matkap ve balyozla delerek içeri giren hırsızlar ilk önce güvenlik kamerasının kayıt cihazını söktü. Daha sonra teşhirde ve çelik kasada bulunan yaklaşık 220 bin TL'lik telefon ve tableti çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi Osman Ensari gördüğü manzara karşısında şok oldu. Emniyete gidip şikayetçi olan Ensari, hırsızların biran önce yakalanmasını istiyor.

“Arka duvarı delip içeri girmişler”

Dükkanı önceki gece 21.00'da kapattıklarını belirten Ensari, “Gece arka duvarı kırıp içeri girmişler. Teşhirdeki cihazları almışlar. Çelik kasanın altını açmışlar. Oradan da cihazları almış. Tahmini olarak 200 ile 220 bin TL arası bir zararım var. Hırsızların biran önce bulunmasını istiyoruz. Güvenlik kamerasının kayıt cihazını da sökmüşler. Polisler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Bir de mobese kayıtlarına baktılar. Yüzleri maskeliymiş. Teşhirdeki 22 tane telefon ve tableti almışlar. Sonra çelik kasadaki yaklaşık 16 tane cihazı almışlar. Para olarak da bin TL civarında para vardı. Onu da götürmüşler” dedi.

Çevredeki güvenlik kameraları ve mobese görüntülerini izleyen polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.