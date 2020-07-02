DÜ'ye 6 engelsiz üniversite bayrak ödülü

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ödül töreninde Dicle Üniversitesi, 6 engelsiz üniversite bayrak ödülüne layık görüldü.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ödül töreninde Dicle Üniversitesi, 6 engelsiz üniversite bayrak ödülüne layık görüldü. YÖK'ün 2020 yılı engelsiz üniversite ödülleri kategorisinde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi sosyo-kültürel faaliyetlerde erişebilirlik bayrak ödülünü mavi bayrak ve mekanda erişilebilirlik bayrak ödülü turuncu bayrak, Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Dicle Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi mekanda erişilebilirlik bayrak ödülüne turuncu bayrak layık görüldü. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ise mekanda erişilebilirlik turuncu bayrak aday ödülünü kazandı.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen 2020 yılı engelsiz üniversite ödüllerini tekrar almanın üniversiteleri adına son derece onur verici olduğunu söyledi. Rektör Gül, "Dicle Üniversitesi olarak engelli bireylerin eğitim, sosyal ve erişilebilirlik yaşam kalitelerini iyileştirme noktasındaki çabalarımız kurumsal bir nitelik kazanmıştır" dedi.

Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven de yürütülen çalışmaların takdir edilmesi anlamına gelen ödüllerin kurumsal motivasyon vesilesi olduğunu belirtti.