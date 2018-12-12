DÜ'ye TSE ISO9001 KYS belgesi verildi

DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Konferans salonunda düzenlenen belge takdim törenine, TSE Başkanı ve TOBB ETÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, öğretim üyeleri, hastane çalışanları ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda bir konuşma yapan TSE Başkanı ve TOBB ETÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, Diyarbakır'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belge töreninin kurumsal açıdan kendileri için iki büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Şahin, “İnsana ve doğrundan insan hayatına dokunan ve yaşam kalitesiyle ilgili mücadele veren odağında insan olan bir alanda bir kuruluş yaptığı iş ve işlemlerin kalitesiyle ilgili bir belgelendirme faaliyeti yapıyor. Bunu sürekli iyileştireceğine dairde söz veriyor. Bu son derece önemli bir girişimdir. Tıp fakültesi ve bağlı hastanelerinin özellikle son zamanlarda gelişen kalite kontrolüne paralel olarak bir bütün olarak değerlendirmiş olmalarını da memnuniyeti verici olarak karşılıyorum” dedi.

“DÜ, bölgesinde yeniliğe öncülük ediyor”

Dicle Üniversitesi'nin bölgesinde birçok yeniliğe öncülük ettiğini kaydeden Prof. Dr. Şahin, şöyle devam etti:

“Bölgede üniversite olmanın uzunca yıllar yükünü çekmiş, üniversite öğrencisinin ve hocasının bir eko sistem oluşturabilmesi için çok ciddi mücadeleler vermiş bir kurumdur. Bugün geldiği noktayı kalite belgeleriyle ve uluslararası geçerliliği olan bezeler almasını çok önemli buluyoruz. Bu bir takım işidir. Kalite yönetim sistemleri üst yöneticiden en alt seviyedeki çalışana kadar bütün kademelerin inanmasıyla gerçekleşebilecek şeylerdir. Dileriz bu belge ve beraberinde getirmiş olduğu kalite faaliyetleri her yıl gözden geçirilerek ileride sizleri daha rekabetçi hale getiren kurumsal verimliliği daha iyi bir seviyeye getiren etkinlik ve müşteri memnuniyeti noktasında ayet iyi mesafelerin alındığı sonuçlara vesile olur diyorum.”

Daha sonra konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ise, DÜ'nün bölgeye hizmet veren bir hastaneye sahip olduğunu söyledi. Rektör Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgenin en kötü hastaları bizlere yönlendirilir. Bu bakımdan Dicle Üniversitesi Hastaneleri hem bölgenin hem de Türkiye'nin en önemli hastanelerinden birisi olmuş durumdadır. Yeni ekibimiz ile yeni yönetimimizle her gün yeni bir hizmet alanı açılıyor. Hizmetlerimizi saymakla zaman almak istemiyorum. Dicle Üniversitesi sadece 2017 yılında 203 bin 495 ameliyat yapmıştır. Son haftada ise TSE ISO9001 belgesini üniversitemiz aldı. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.”

Rektör Gül'ün ardından DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu da bir konuşma yaparak TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin'e verdikleri belgeden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin, DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül ve Başhekim Prof. Dr. Kadiroğlu'na TS EN ISO9001:2015 KYS belgesi ile TSE bayrağı verdi.