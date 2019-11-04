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(Düzeltme) Diyarbakır'da servis aracı kaza yaptı: 5 yaralı

Diyarbakır’da Çınar Kaymakamlığına ait servis ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Çınar Kaymakamlığına ait servis ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1187 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Coşkun Kaya idaresindeki Çınar Kaymakamlığına ait servis aracı kontrolsüz bir şekilde yola çıkan ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışma sonucu servis aracı devrildi. Olayda minibüs sürücüsü ile 4 kişi yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yan yatan minibüs kaldırılırken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

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