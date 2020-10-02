Ebru Yaşar Gülseven İlk-Ortaokulu tamamlanma aşamasına geldi

İş adamı Necat Gülseven'in memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine yaptırdığı ve eşi ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven'in ismini verdiği okul, tamamlanma aşamasına geldi.

Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in eşi ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven'in ismini verdiği 12 derslikli okul bitme aşamasına geldi. 31 Ekim'de tamamlanarak hizmete girecek olan Ebru Yaşar Gülseven İlk-Ortaokulunda 12 dersliğin yanı sıra, teknoloji sınıfları, laboratuvar ve kütüphaneler yer alacak. Sanayi Mahallesi'nde yapılan okul sayesinde öğrenciler, evlerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan okul yerine evlerinin hemen yanındaki Ebru Yaşar Gülseven İlk-Ortaokuluna gidebilecek.

Öğrenciler, iş adamı Necat Gülseven ve eşi Ebru Yaşar Gülseven'e mahallelerine okul yaptırmalarından dolayı teşekkür ettiler.