Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 yıl önce eğitim öğretim hayatına başlayan ve geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını veren Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başladı. Kentte 2 bin 445 okulda 18 bin 589 derslikte 470 bin 99 öğrenci ve 26 bin 177 öğretmen ile yeni eğitim ve öğretim yılı başladı.

Okula başlayan öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren okulun yolunu tuttu. Kentte okulların açılmasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü geniş çerçeveli görev yaparken okullarda da öğrencilerin iyi ve güvenli eğitim alması için tüm kurumlar ile birlikte çalışma yapıldı.

12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nda 407 öğrenci ders başı yaptı. Öğrencilere Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu kaynak kitaplarını dağıttı.