Ebru Yaşar Gülsever Ortaokulu'nda ilk karne sevinci

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2021-2022 eğitim öğretim sezonunda coşkulu bir şekilde açılışı yapılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'ndaki öğrenciler ilk karnelerini aldı.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girdi. Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde de iş insanı Necat Gülseven ve eşi Ünlü Sanatçı Ebru Yaşar Gülseven tarafından yaptırılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nda karne sevinci yaşandı.

Okulun açılışı 4 Temmuz 2021'de görkemli ve binlerce davetlinin katıldığı törenle yapılmıştı. İlçenin Sanayi Mahallesi'nde inşa edilen 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu, öğrencileri ağır çantalarla her gün 4 kilometre ötede olan Mehmetçik Ortaokulu'na yürümekten kurtarmıştı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını bu okulda tamamlayan öğrenciler, ilk yıl sonu karnelerini aldı. Karnelerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Öğrenciler, okulu yapan iş insanı Necat Gülseven ve eşi Ebru Yaşar Gülseven'e teşekkür etti. Öğrenciler, “Bu okulda bir yıl okuduktan sonra mezun oldum. Önceki eğitim ve öğretim sezonunda uzak okullara gitmek zorundaydım. Okulu mahallemize yapan Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven'e tüm öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ederim” dedi.

Daha önce kilometrelerce yol yürüdüğünü anlatan başka bir öğrenci de Gülseven çiftine teşekkür etti.