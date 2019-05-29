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Ecrin bebeğe dikkat çekmek için tiyatro sergilediler

Diyarbakır’da bir grup genç, evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a dikkat çekmek için sokak ortasında tiyatro oyunu sergiledi.

Diyarbakır'da bir grup genç, evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a dikkat çekmek için sokak ortasında tiyatro oyunu sergiledi.


7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine 20 gün sonra ulaşıldı. Ecrin'in ölüm haberi üzerine bebek katillerine dikkat çekmek adına Diyarbakır'da Çocuklar Üşümesin Platformu tarafından Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat sokağında tiyatro gösterimi sergilendi. Gençlerin bu davranışı, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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