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Eczacılık öğrencileri ecza depolarını gezdi

Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ecza depolarını gezerek bilgi aldı.


Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Erdinç, fakültelerinde verdikleri eğitimin yanı sıra, düzenledikleri toplantılar ve etkinlikler ile öğrencilerin mezuniyet sonrasında mesleklerini icra etmelerine katkıda bulunacak birçok faaliyetlere yer verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Erdinç, bu amaçla mezuniyet sonrası kariyer planlama etkinlikleri kapsamında öğrenciler için ecza deposuna gezi düzenlediklerini ifade etti.


Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen gezide öğrencilere depo alanı gezdirilerek ilaç dağıtım sistematiği hakkında bilgi verildi. Şube Müdürü Doğan Altundağ, ecza depolarının işleyişi hakkında bir sunum gerçekleştirdi ve sunum sonrası serbest eczane işletmek isteyen eczacı adaylarının ilaç alımında dikkat etmesi gereken noktalar konusunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.


Öğrenciler sahada meslekleri ile ilgili düzenlenmeleri yerinde görmekten memnun olduklarını dile getirdi.

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