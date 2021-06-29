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Efsane grubu galibiyetle tamamladı

Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor’la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.

Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor'la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.ve son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.


Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grubu ilk sırada tamamlayarak Play-Off çeyrek finalinde bir diğer Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor'la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.ve son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Çınar Belediyespor'u deplasmanda Oğulcan Aktaş'ın golüyle 1-0 mağlup eden yeşil kırmızılı takım, grup aşamasını 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puanla lider tamamladı.

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