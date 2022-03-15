Eğil Akalan Mahallesi içme suyuna kavuştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Eğil ilçesi Akalan Mahallesi'ne kesintisiz içme suyu vermeye başladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, 20 haneli Eğil ilçesi Akalan Mahallesi'ne içme suyu temin etmek için çalışma başlattı.

Ekipler, içme suyu teminini sağlamak için Akalan Mahallesi'ne 650 metre boru döşedi. Yapılan abone bağlantısının ardından mahalleye 24 saat kesintisiz çeşmeden içilebilir su sağlanmış oldu.

DİSKİ vatandaşlara kesintisiz, sağlıklı içme suyu temin etmek için çalışmalarına devam edeceği bildirdi.