Eğil Belediyesi kırsal mahalleleri parke taşı ile döşüyor

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesi tarafından kırsal mahalle içi yollara kilitli parke yapılması çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Eğil Belediyesi bir yandan kent merkezinde yeni yol yapım ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da 26 kırsal mahallede 30 bin metrekare kilitli parke taşı yol yapım çalışmalarıyla merkez ile kırsal mahalleleri yeni görünümüne kavuşturuyor. Yıllardır toz ve çamur halinde olan yolları modern hale getiren belediye ekipleri, aynı zamanda kırsal mahallelerde bulunan okul, taziye evi ve cami bahçelerinde kilitli parke taşı döşüyor. Birçok noktada devam eden çalışmaları Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan ile Belediye Başkan Yardımcısı Engin Demirel büyük bir titizlikle inceliyor.

Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Gece gündüz demeden çalışarak, ilçemizin her köşesine eşit şekilde hizmetleri sunarak, merkezdeki konforu kırsal mahallelere taşımak istiyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizde parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Ayrıca vatandaşımızın taleplerini dinliyor, çözüme kavuşturuyoruz. İlçemiz hizmetin en iyisine layıktır. Bunu sunmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.