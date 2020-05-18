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Eğil Belediyesinden çocuklara bayram hediyesi

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan çocukları yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sevindirmek için hediye dağıttı.

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan çocukları yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sevindirmek için hediye dağıttı.


Eğil Vefa Sosyal destek Grubunca dağıtımına başlanan çocuk kolisi, önceden tespit edilen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, "İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi herkese imkanlarımız ölçüsünde yardım etmeye çalışıyoruz. Bizim için tek kriter var, o da bizden yardım talep edenin gerçekten ihtiyaç sahibi olması. Ramazan Bayramından önce ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını mutlu etmek istedik. Bu düşünceyle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına çocuk kolisi hazırladık. Bu paketlerde çocukları sevdiği atıştırmalıklar ve bayram şekeri bulunmaktadır. Bu kolileri çocuklara vererek onların bayrama mutlu girmelerini ve bayramı mutlulukla geçirmelerini sağlamak istiyoruz. İnsanları özellikle de çocukları mutlu etmek, onların yüzündeki gülümseme olabilmek bizleri mutlu ediyor" dedi.


Hediyelerini alan çocuklar da Kaymakam Arslan'a teşekkür etti.

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