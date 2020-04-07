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Eğil Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi ekipleri, esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesi ekipleri, esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanlarında maske takma zorunluluğu getirilmesiyle beraber Eğil Belediyesi ekipleri ücretsiz maske dağıtmaya başladı. İlçedeki iş yerlerine ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıp aynı zamanda ateş ölçümü de yapan belediye ekipleri, vatandaşlardan evde kalmalarını, zaruri durum olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyerek, dışarı çıkmaları durumunda ise hem kendi hem de çevresindeki vatandaşların sağlığı için maske kullanmalarının önemi belirtildi.


İlçede maske ihtiyacı bulunan vatandaşların ise belediyeden ücretsiz olarak temin edebileceği kaydedildi.

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