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Eğil'de korona virüs önlemleri

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Eğil Belediyesince 10 kişiden oluşan mobil dezenfekte ekibi kuruldu. Belediye ekipleri kırsal mahallerdeki evleri tek tek dolaşarak, yüzlerce evi virüse karşı ilaçladı. Mobil ekipler, her gün özel olarak hazırlanan ilaçlı dezenfektanı kullanarak, ulaşabildikleri her bölgeyi dezenfekte ediyor.

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