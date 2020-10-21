Eğil'de sentetik halı saha yapılacak

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine sentetik çim halı saha yapılması için Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Münir Karaloğlu ile Spor Toto Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan'ın talebi ve Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimleri sonucunda imzalanan işbirliği protokolüyle Eğil'e sentetik çim halı saha yapılacak. Eğil'de hayata geçirilecek olan projesinin yüzde 50'sini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu'nun Spor Toto Başkanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında Eğil ile birlikte Kocaköy ve Çüngüş ilçelerine de spor tesisleri yapılacak.