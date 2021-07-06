Eğil'deki Lala Kasım Bey ve Cafer Bey Kümbetleri'nde restorasyon başladı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesi Kalkan Mahallesindet bulunan tescilli kültür varlıkları Lala Kasım Bey ve Cafer Bey Kümbetlerinin restorasyonuna başlandı.

16'ıncı yüzyılda yapılan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi Kalkan Mahallesinde bulunan tescilli kültür varlıkları Lala Kasım Bey ve Cafer Bey kümbetlerinin restorasyonunu gerçekleştirmek üzere Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce 2012 yılında onaylanmış restorasyon projeleri doğrultusunda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Eğil Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde ihalesi yapılıp, sözleşme imzalanarak restorasyona başlandı.

Restorasyon 5 ayda tamamlanacak

Restorasyon çalışmaları hakkında Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Denetim ve kontrolü Vakıflar Bölge Müdürlüğü uhdesinde devam eden işle ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar üzerine, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü ve Koruma Kurulu Müdür vekili ile teknik personeller bölgede incelemede bulunmuş, kurul onaylı projeye ve şartnamelere aykırı bir uygulama tespit edilmemiştir. Söz konusu proje kapsamında restorasyon çalışmaları devam etmekte ve çalışmaların uygunluğu idaremiz teknik elemanları tarafından yapılmaktadır. İşin sözleşmeye göre 30 Eylül 2021 günü tamamlanması planlanmaktadır. Tarihi 600 yıla dayanan bu eşsiz kültür varlıklarının restorasyonu idaremizce en özgün hali ile tamamlanacaktır” denildi.