Eğitim almadan profesyonel ressam oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Cahit Caner hiçbir eğitim almadan resim çizmeye başladı. 2 yıl boyunca ressamlarla birlikte çalışan Caner, ressamlara bakarak boyamayı da öğrenirken şimdilerde evinde profesyonel resimler çiziyor. Caner, ilk olarak köyünü daha sora ilçesi ve Diyarbakır'ın tarihi yerlerini çizmeye başladı. İnşaat işçisi olan Caner sevdiği iş olan resim çizmeyi, iş hayatına katmak için yetkililerden destek bekliyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan, evli ve 4 çocuk babası 38 yaşındaki Cahit Caner, ilk okulda resim çizmeye başladı. Orta okulda eğitimine ara vererek 18 yaşında inşaatta çalışmak için gittiği Antalya'da sokak sanatçıları olan ressamlarla tanıştı. Antalya'da çizdiği resimlerle işe başlayan Caner, 2 yıl boyunca ressamlara bakarak boyama tekniğini de öğrendi. Yıllar sonra memleketine geri dönen Caner, evlendi 4 çocuk sahibi oldu. Daha önce duvarlara çizdiği resimlerle büyük beğeni alan Caner, şimdilerde evinde köyünü, ilçesini ve daha sonra Diyarbakır'ın tarihi yerlerini tuvale geçirdi. İnşaat işçisi olarak hayatını devam ettiren Caner, yetkililerden sevdiği işi yapmak için destek bekliyor.

"Boya verin sokakları renklendireyim"

Cahit Caner, duvar çizimleri de yaptığını ve destek gelirse sokaklarda ve duvarlarda çizim yapabileceğini dile getirerek daha önce Antalya'da birçok otelde duvar çizimleri yaptığını aktardı. Caner, "Şu anda inşaat işleriyle meşgulüm, hem inşaat hem de resim işini bir arada götürmeye çalışıyorum. Resim yeteneğim ilkokuldan beri var, o zamanlar sadece çiziyordum, ortaokulda bıraktım. 18 yaşımda Antalya'ya gittim inşaata çalışmak için, sonra ressamları gördüm resim yaparken, onlarla görüştüm resim yapabildiğimi söyledim. Onlar da çizimlerimi görmek istediler, çizimlerimi gösterdiğimde onların yanında işe başladım. Ressamların yanında 2 yıl çalıştım, ilk aylar çizim yapmamı istediler, daha sonra bende onların boyama şeklini öğrenmeye çalıştım, nasıl karıştırıyorlar ve nasıl renklendiriyorlar diye, onlara bakarak öğrendim ve boyamaya da geçtim. 1 yıl içerisinde profesyonel olarak resim yapmaya başladım. Daha önce hiçbir eğitim almadım, ressamlara baka baka öğrendim. Şimdiye kadar duvar resimleri çizdim, Antalya'da birçok otelde duvar resimleri de çizdim. Resim yapanlar bilir resim işi masraflı hobi olarak bile yapan bir kişi geliri olması lazım, çok masraflı olmasına rağmen sevdiğim için yapıyorum. Şimdiye kadar ilçemizi ve tarihi eserlerimizi çizdim, şuanda elimde olanda bizim köy, hafızamda canlandırarak tuvale çizdim. Boya verin sokakları renklendireyim diyorum” dedi.

Hem kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor hem de çocuklarına sanat sevgisi aşılıyor

Resim yaparak kötü alışkanlıklardan uzaklaştığını, stres attığını kaydeden Caner, çocuklarına da sanat sevgisi aşıladığını belirtti. Caner, "Ben resim yapmayı boş zamanlarımda yaparım, inşaatlarda 3 ay çalışır 1 ayda evde bir resim ancak çıkartıyorum. Resim yapmanın süresi yok, bazı resimlerim 15 günde biterken bazıları 2 yılı buluyor. Resim yapmak pek bir şey kazandırmasa da, yapmayı bırakamıyorum. Millet kahveye gidiyor, okey oynuyor ben evde resim çiziyorum. Resim yapmak çok sabır isteyen bir şey, severek yapmak lazım, hiç yarışmalara katılmadım. Ben resim yaparken çocuklarımın eline de fırça veriyorum, onların da çizmesi için, sanat aşkı ve sevgisini aşılamak için. Herkes resimi hobi olarak değil, aşkla, sevgiyle resim yapsınlar. Resim yapmak huzur veriyor, stres attırıyor, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor yani tavsiyem fırsat buldukça herkes sanatla uğraşsın” diye konuştu.