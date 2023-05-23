Eğitmenler bilgievlerini MEB'e bağlı okullarda tanıttı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veren Selahaddin Eyyubi Bilgievi'nde görev yapan eğitmenler, bilgievlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda tanıtıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğitim aldıkları ve sosyal-kültürel çalışmalara katıldığı bilgievlerinde daha çok öğrencinin faydalanması için çalışmalar sürüyor.

Selahaddin Eyyubi Bilgievi'nde görevli eğitmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören İlkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim desteği ve sosyal-kültürel tanıtımlar çerçevesinde bilgievlerini tanıtım çalışmaları yürütüyor.

Eğitmenler, branş derslerin yanında kulüp, sosyal-kültürel faaliyetler, gez-gör, spor etkinlikleri, robotik kodlama atölyeleri ve yaz ayında öğrencilere yönelik 3 aylık eğitimlerle ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Eğitimlerin ve tüm faaliyetlerin ücretsiz olduğunu dile getiren bilgievi eğitmenleri, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı. Bilgievi eğitmenleri, MEB okullarına bağlı ilkokul ve ortaokul öğrencilerini ziyaret ederek tanıtım çalışmalarına devam edecek.