Eğitmenler yeni döneme hazırlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi, Akademi Lise ve çeşitli spor branşlarındaki eğitmenlerine yönelik, Bitlis'in Ahlat ilçesinde hizmet içi eğitim kampı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin eğitimde başarı grafiklerini yukarılara taşımak için çalışmalarına devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yeni öğretim yılında tüm birimlerinde vereceği eğitimlerin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla bünyesinde görev yapan eğitmenler için 4 günlük hizmet içi eğitim kampı düzenledi. Ahlat Gençlik Kampında gerçekleştirilen eğitimde, geçen yılın değerlendirilmesi yapıldı, yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirildi, zümre toplantıları yapıldı.

Kampa, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkan Mehmet Kesen, daire başkanlıklarına bağlı sorumlu müdür ve eğitmenler katıldı.