Ek yerleştirmeyle üniversiteye kaydolan öğrencilere destek müracaatları başladı

Karaloğlu, “Söz verdiğimiz gibi. Bu yıl ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt yaptıran gençlerimize de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak 750 lira eğitim desteği vereceğiz. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla hazırladığı 'Yeni Üniversitelilere Destek Projesi' ile öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında devlet, özel veya vakıf üniversitesi fark etmeksizin ek yerleştirme ile ilk defa üniversiteye kayıt yaptıran Diyarbakırlı gençlere bir defaya mahsus 750 lira katkı sağlanacak.

Müracaatlarda son gün 14 Kasım

Kendisi ve velisi Diyarbakır'da ikamet eden ve ek yerleştirmede 2 ya da 4 yıllık bir üniversitenin örgün öğretim bölümüne ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin http://destek.diyarbakir.bel.tr adresine TC kimlik numarası, ad, soyad ve iban bilgilerini girerek başvuru yapabileceği belirtildi. Bugün başlayan müracaatların, 14 Kasım saat 23:59'a kadar devam edeceği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'da ikamet eden 2 ya da 4 yıllık bir üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve gerekli şartları taşıyan 10 bin 185 öğrencinin hesaplarına 750'şer lira yatırmıştı.